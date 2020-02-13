Избирательные округа, результаты которых аннулированы - СПИСОК

Избирательные округа, результаты которых аннулированы

13 февраля, 2020 19:16

© Report https://report.az/storage/news/e54913b561c905fd615b8afc34d9e49e/f71f6fcd-e221-493e-9e90-1e5a78719875_292.jpg Аннулированы результаты по четырем округам в связи с выборами в Милли Меджлис, состоявшимися 9 февраля. Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома. Представляем список округов, результаты которых аннулированы: Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов. Жалобы относительно 10-ти избирательных округов направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии: - Уджарский избирательный округ №91 - Бейлаганский избирательный округ №81 - Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72 - Тертерский избирательный округ № 95 - Второй Сумгайытский избирательный округ №42 - Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 - Первый Ясамальский избирательный округ №15 - Третий Сабунчинский избирательный округ №28 - Имишлинский избирательный округ №79 - Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60.

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