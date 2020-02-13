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Избирательные округа, результаты которых аннулированы - СПИСОК

Избирательные округа, результаты которых аннулированы
© Report

Аннулированы результаты по четырем округам в связи с выборами в Милли Меджлис, состоявшимися 9 февраля.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома.

Представляем список округов, результаты которых аннулированы:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.

Жалобы относительно 10-ти избирательных округов направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии:

- Уджарский избирательный округ №91

- Бейлаганский избирательный округ №81

- Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72

- Тертерский избирательный округ № 95

- Второй Сумгайытский избирательный округ №42

- Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125

- Первый Ясамальский избирательный округ №15

- Третий Сабунчинский избирательный округ №28

- Имишлинский избирательный округ №79

- Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60.

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