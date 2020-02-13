Избирательные округа, результаты которых аннулированы - СПИСОК

Аннулированы результаты по четырем округам в связи с выборами в Милли Меджлис, состоявшимися 9 февраля.
Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома.
Представляем список округов, результаты которых аннулированы:
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли
Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу
Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.
Жалобы относительно 10-ти избирательных округов направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии:
- Уджарский избирательный округ №91
- Бейлаганский избирательный округ №81
- Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72
- Тертерский избирательный округ № 95
- Второй Сумгайытский избирательный округ №42
- Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125
- Первый Ясамальский избирательный округ №15
- Третий Сабунчинский избирательный округ №28
- Имишлинский избирательный округ №79
- Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60.