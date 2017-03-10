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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством спикера Октая Асадова.

В повестку входят 8 вопросов. Это законопроект "О дошкольном образовании" (во втором чтении), а также проекты изменений в законы "О государственной границе Азербайджанской Республики", "О пограничных войсках", "Об информации, информатизации и защите информации", "О телекоммуникации", "О лицензиях и разрешениях", "О рекламе" и "О трудовых пенсиях".