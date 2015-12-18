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    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    В повестку заседания включены обсуждения по 40 вопросам

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проводимого под председательством Огтая Асадова, включены обсуждения по 40 вопросам.

    Несколько вопросов, которые будут обсуждены на заседании, связаны с утверждением межправительственных соглашений и определенных документов. 

    В то же время, на заседании будут обсуждены поправки и дополнения к законам "О нотариусе", ""О пограничных войсках", "О государственной пошлине", а также к Гражданскому кодексу. 

    Помимо этого, на обсуждения будут вынесены проект Кодекса об административных правонарушениях и законопроект "О сельскохозяйственной кооперации". Также предусмотрены поправки в закон "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" и "Внутреннем уставе Милли Меджлиса Азербайджанской Республики". 

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