Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проводимого под председательством Огтая Асадова, включены обсуждения по 40 вопросам.

Несколько вопросов, которые будут обсуждены на заседании, связаны с утверждением межправительственных соглашений и определенных документов.

В то же время, на заседании будут обсуждены поправки и дополнения к законам "О нотариусе", ""О пограничных войсках", "О государственной пошлине", а также к Гражданскому кодексу.

Помимо этого, на обсуждения будут вынесены проект Кодекса об административных правонарушениях и законопроект "О сельскохозяйственной кооперации". Также предусмотрены поправки в закон "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" и "Внутреннем уставе Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".