    Началась осенняя сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР 2025 года

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 14:59
    Началась осенняя сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР 2025 года

    Началась осенняя сессия Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) 2025 года.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, 30 сентября под председательством первого заместителя председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Бахтияра Мамедова состоялось первое пленарное заседание осенней сессии Верховного меджлиса седьмого созыва.

    В повестку заседания включены утверждение плана законодательной работы меджлиса на осеннюю сессию 2025 года и текущие вопросы.

    После утверждения повестки дня проект постановления "О плане законодательной работы осенней сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики 2025 года" был поставлен на голосование и принят.

    Naxçıvan Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyası açılıb

