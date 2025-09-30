İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Naxçıvan Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyası açılıb

    Daxili siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:22
    Naxçıvan Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyası açılıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyası açılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sentyabrın 30-da Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədovun sədrliyi ilə yeddinci çağırış Ali Məclisin 2025-ci il payız sessiyasının ilk plenar iclası keçirilib.

    İclasın gündəliyinə Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planının təsdiqi və cari məsələlər daxil edilib.

    Gündəlik təsdiq olunduqdan sonra "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı haqqında" qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul edilib.

    Началась осенняя сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР 2025 года

