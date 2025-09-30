Naxçıvan Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyası açılıb
Daxili siyasət
- 30 sentyabr, 2025
- 14:22
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyası açılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sentyabrın 30-da Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədovun sədrliyi ilə yeddinci çağırış Ali Məclisin 2025-ci il payız sessiyasının ilk plenar iclası keçirilib.
İclasın gündəliyinə Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planının təsdiqi və cari məsələlər daxil edilib.
Gündəlik təsdiq olunduqdan sonra "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı haqqında" qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul edilib.
