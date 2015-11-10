Начальник отдела МВД: В этом году в Азербайджане зафиксировано 103 уголовных факта, связанных с торговлей людьми

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ За 10 месяцев 2015 года в Азербайджане зафиксировано 103 уголовных факта, связанных с торговлей людьми.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела Управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Илькин Гурбанов.

Он отметил, что зафиксировано также 7 фактов насильственного принуждения к труду: "В ходе деятельности выявлено 11 фактов незаконной подготовки документов в целях торговли людьми".

И.Гурбанов отметил, в связи с этими преступлениями к ответственности привлечено 26 человек.

Начальник отдела добавил, что в целом выявлено 58 жертв торговли людьми: "Им выдана компенсация и проведены все необходимые меры".