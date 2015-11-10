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    Начальник отдела МВД: В этом году в Азербайджане зафиксировано 103 уголовных факта, связанных с торговлей людьми

    В связи с этими преступлениями к ответственности привлечено 26 человек

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ За 10 месяцев 2015 года в Азербайджане зафиксировано 103 уголовных факта, связанных с торговлей людьми.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела Управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Илькин Гурбанов.

    Он отметил, что зафиксировано также 7 фактов насильственного принуждения к труду: "В ходе деятельности выявлено 11 фактов незаконной подготовки документов в целях торговли людьми".

    И.Гурбанов отметил, в связи с этими преступлениями к ответственности привлечено 26 человек.

    Начальник отдела добавил, что в целом выявлено 58 жертв торговли людьми: "Им выдана компенсация и проведены все необходимые меры". 

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