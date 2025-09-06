Заур Ибрагимли: Расточительство на свадьбах и похоронах становится почти образом жизни

В Азербайджане свадебные торжества и похоронные церемонии организуются в противоречащей национальным обычаям и традициям форме, расточительство становится почти образом жизни.

Как сообщает Report, данное мнение выразил член правления Национального форума неправительственных организаций (НПО) Азербайджана Заур Ибрагимли на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.

По его словам, все это навязывается искусственным маркетингом: "Данная проблема постоянно обсуждается в соцсетях. Наша цель - усилить общественное осуждение и выработать предложения по просветительской работе".

Ибрагимли подчеркнул, что такие вопросы следует решать не административными методами, а через формирование общественного сознания.