    Заур Ибрагимли: Расточительство на свадьбах и похоронах становится почти образом жизни

    Внутренняя политика
    • 06 сентября, 2025
    • 11:47
    Заур Ибрагимли: Расточительство на свадьбах и похоронах становится почти образом жизни

    В Азербайджане свадебные торжества и похоронные церемонии организуются в противоречащей национальным обычаям и традициям форме, расточительство становится почти образом жизни.

    Как сообщает Report, данное мнение выразил член правления Национального форума неправительственных организаций (НПО) Азербайджана Заур Ибрагимли на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.

    По его словам, все это навязывается искусственным маркетингом: "Данная проблема постоянно обсуждается в соцсетях. Наша цель - усилить общественное осуждение и выработать предложения по просветительской работе".

    Ибрагимли подчеркнул, что такие вопросы следует решать не административными методами, а через формирование общественного сознания.

    Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədir

    Лента новостей