İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədir

    Daxili siyasət
    • 06 sentyabr, 2025
    • 11:24
    Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədir
    Zaur İbrahimli

    El şənliklərimiz və yas mərasimlərimiz artıq adət-ənənələrimizə zidd formada təşkil olunur, israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Zaur İbrahimli təşkilatda baş tutan toy və yas mərasimlərində israfçılıqdan çıxış yolunun tapılması üçün ictimai diskussiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, bütün bunlar süni marketinq yolu ilə həyata keçirilir:

    "Bununla bağlı sosial mediada da davamlı müzakirələrin aparıldığının şahidiyik. Məqsədimiz odur ki, ictimai qınağı gücləndirək, maarifləndirmə işinə təkliflər verək".

    Z.İbrahimli deyib ki, bu məsələlər inzibati yollarla deyil, şüurlu özünüdərk şəklində həyata keçirilməlidir.

    Toy yas mərasimi adət-ənənələr Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu

    Son xəbərlər

    11:31

    AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilib

    Daxili siyasət
    11:24

    Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədir

    Daxili siyasət
    11:23

    Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcək

    Futbol
    11:22

    Şəmkirdə kürəkənini bıçaqlayaraq öldürməkdə şübhəli bilinən qaynata saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:18
    Foto

    Bakıda yük maşını körpüdən aşaraq avtomobillərin üzərinə düşüb, iki nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb - VİDEO - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    11:15
    Foto

    Şamaxının Mərzəndiyyə kəndində içməli su layihəsi həyata keçirilib

    İnfrastruktur
    11:11

    "Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb

    Komanda
    11:08

    Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olub

    Futbol
    11:03

    Bakı və bölgələrdə xüsusi əməliyyatlar keçirib, 20-dən artıq şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti