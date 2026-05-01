    Нацфорум НПО Азербайджана заявил о росте международного влияния

    01 мая, 2026
    • 14:20
    Нацфорум НПО Азербайджана заявил о росте международного влияния

    Деятельность Азербайджанского национального форума НПО сегодня охватывает все пространство Глобального Юга - от Эквадора до Индонезии, от Мексики до Океании, в том числе обширную тюркскую географию.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления форума Рамиль Искендерли на пресс-конференции, посвященной двухлетней деятельности организации и ее планам.

    По его словам, форум стал авторитетной национальной структурой, обладающей партнерскими связями с сотнями зарубежных НПО и известной своими глобальными и региональными инициативами. "Следует признать, что еще несколько лет назад форум был недостаточно известен даже внутри страны. Сегодня ситуация кардинально изменилась - это результат последовательной и целенаправленной работы. Азербайджанские НПО сегодня ведут диалог со всем миром", - отметил он.

    Искендерли подчеркнул, что форум выступает одним из ключевых организаторов мероприятий в рамках Бакинской недели городского развития. Он также сообщил, что 14 мая 2026 года в Баку состоится Генеральная ассамблея Платформы НПО Глобального Юга с участием представителей почти из 130 стран.

    Члены правления форума - Пярване Валеева и Азер Аллахверанов - отметили, что в рамках мероприятий пройдут широкие обсуждения с участием представителей гражданского общества из восьми стран по вопросам тюркского мира. В частности, запланированы двусторонние форумы НПО с Северным Кипром, Кыргызстаном и Туркменистаном.

    В свою очередь, член организации Хатира Валеева подчеркнула, что по мере расширения деятельности НПО и достигнутых результатов растет и общественное доверие к сектору. Она также отметила, что члены форума активно готовятся к участию в WUF13.

    Азербайджанский национальный форум НПО Глобальный Юг
    Azərbaycan Milli QHT Forumu ikiillik fəaliyyətinə dair hesabat verib
    Azerbaijan National NGO Forum reports on two-year activities

