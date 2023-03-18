Наблюдательный совет Фонда возрождения Карабаха провел очередное заседание

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Фонда возрождения Карабаха.

В заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, члены совета – министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, народный артист Азербайджана Алим Гасымов и председатель правления Фонда Рахман Гаджиев.

В ходе заседания председатель правления Фонда Рахман Гаджиев предоставил подробную информацию о вопросах, включенных в повестку дня.

Участники заседания подробно обсудили такие вопросы, как назначение внешнего аудитора Фонда возрождения Карабаха по 2022 году, утверждение "Штатного расписания, правил применения надбавок к должностным окладам и фонда заработной платы", утверждение "Бюджета Фонда возрождения Карабаха на 2023 год", утверждение "Правил составления и исполнения бюджета Фонда возрождения Карабаха" и новой редакции "Правил размещения средств фонда".

По итогам заседания Наблюдательный совет утвердил вышеуказанные документы.

В заключение члены Наблюдательного совета выразили удовлетворение проделанной работой, дали соответствующие поручения по вопросам, которые будут обсуждаться на очередном заседании Совета.