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Наблюдательный совет Фонда возрождения Карабаха провел очередное заседание

Наблюдательный совет Фонда возрождения Карабаха провел очередное заседание Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.
Внутренняя политика
18 марта 2023 г. 11:48
Наблюдательный совет Фонда возрождения Карабаха провел очередное заседание

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Фонда возрождения Карабаха.

В заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, члены совета – министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, народный артист Азербайджана Алим Гасымов и председатель правления Фонда Рахман Гаджиев.

В ходе заседания председатель правления Фонда Рахман Гаджиев предоставил подробную информацию о вопросах, включенных в повестку дня.

Участники заседания подробно обсудили такие вопросы, как назначение внешнего аудитора Фонда возрождения Карабаха по 2022 году, утверждение "Штатного расписания, правил применения надбавок к должностным окладам и фонда заработной платы", утверждение "Бюджета Фонда возрождения Карабаха на 2023 год", утверждение "Правил составления и исполнения бюджета Фонда возрождения Карабаха" и новой редакции "Правил размещения средств фонда".

По итогам заседания Наблюдательный совет утвердил вышеуказанные документы.

В заключение члены Наблюдательного совета выразили удовлетворение проделанной работой, дали соответствующие поручения по вопросам, которые будут обсуждаться на очередном заседании Совета.

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