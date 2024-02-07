Наблюдатель от ГУАМ: Процесс выборов в Азербайджане организован на высшем уровне

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане организованы на высшем уровне.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане организованы на высшем уровне.

Об этом Report заявил представитель наблюдательной миссии ГУАМ, депутат парламента Грузии Давид Матикашвили.

"Мы уже посетили несколько участков, выборы проходят в спокойном режиме. Среди граждан наблюдается большая активность", - сказал он.

По словам депутата, ЦИК Азербайджана сделал все, чтобы обеспечить справедливые выборы.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.