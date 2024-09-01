Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане

Очень важно принять участие в голосовании и сделать свой выбор для продолжения демократических традиций в Азербайджане.

Очень важно принять участие в голосовании и сделать свой выбор для продолжения демократических традиций в Азербайджане.

Об этом Report, заявил Бенедито Машава из Мозамбика, который участвует во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане в качестве наблюдателя от Молодежной организации Движения неприсоединения.

"Я считаю, что процесс идет хорошо, потому что я видел движение людей, они заинтересованы в том, чтобы прийти на избирательный участок. Должен поздравить азербайджанский народ с этим, потому что очень важно сделать свой собственный выбор, кто должен быть представлен в парламенте", - сказал он.

По его словам, также очень важно освещение проведения голосования со стороны СМИ, чтобы показать всем, кто находится в Азербайджане или за его пределами, что важно делать свой выбор и сохранять демократические традиции в вашей стране.

"Приглашение Молодежной организации ДН показывает всему миру, что ДН является организацией, которая придает важное значение прозрачности избирательного процесса, потому что именно таким образом мы строим демократию. Азербайджанское правительство, азербайджанский народ находятся в этом процессе", - подытожил он.