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    ​На заседаниях Комиссии по вопросам помилования рассмотрено более 200 обращений

    Прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики.

    Об этом Report сообщил член комиссии Рашад Меджид.

    По его словам, на заседании рассмотрели поступившие в комиссию обращения.

    "На предыдущих двух заседаниях было рассмотрено более 200 обращений, большинство из которых получили положительный отзыв. Естественно, последнее решение будет за господином президентом. До Новруз байрамы ожидается проведение еще нескольких заседаний", - сказал Р.Меджид.

    Отметим, что первое заседание нового состава Комиссии по вопросам помилования состоялось 1 марта. 

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