На территории Площади Государственного флага открылся Музей каменной летописи - ФОТО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В преддверии первых Европейских игр для жителей столицы и гостей нашего города в Баку стал функционировать новый культурный объект, являющийся проектом Фонда Гейдара Алиева. На территории Площади Государственного флага состоялось открытие Музея каменной летописи.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева ознакомились с музеем.

Глава государства и его супруга были проинформированы о музее. Самые архаичные особенности духовной жизни в Азербайджане сохранены здесь в традициях каменной пластики.

Экспозиция выставки «Каменная летопись» охватывает многие виды каменной пластики. В экспозицию «Каменная летопись», посвященную истории каменной пластики Азербайджана, наряду с экспонатами, доставленными из заповедников «Гобустан» и «Гала», входят также работы скульптора Гусейна Хагверди.

Посетившие музей гости смогут с помощью представленных на выставке экспонатов наглядно проследить историческое развитие и этапы становления традиций каменной пластики в Азербайджане.