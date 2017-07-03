На строительство автомобильной дороги Гёйляр-Гушчу Шамахинского района выделено 3,9 млн манатов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гёйляр-Гушчу Шамахинского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Гёйляр-Гушчу, соединяющей 4 населенных пункта с населением четырнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 3,9 млн (три миллиона девятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.