На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация о встрече с президентом Италии

Внутренняя политика
- 01 октября, 2025
- 23:02
В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация о встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой, находившимся с официальным визитом в нашей стране.
Report представляет публикацию:
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella ilə görüşüb. (30.09-01.10.2025) pic.twitter.com/kaLcRnvqff— İlham Əliyev (@azpresident) October 1, 2025
23:22
