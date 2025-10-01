İlham Əliyevin sosial media hesablarında İtaliya Prezidenti ilə görüşünə dair paylaşım edilib
Daxili siyasət
- 01 oktyabr, 2025
- 22:58
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuş İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella ilə görüşünə dair video paylaşılıb.
"Report" videonu təqdim edir:
İlham Əliyevin sosial media hesablarında İtaliya Prezidenti ilə görüşünə dair paylaşım edilib
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella ilə görüşüb. (30.09-01.10.2025) pic.twitter.com/kaLcRnvqff— İlham Əliyev (@azpresident) October 1, 2025
Son xəbərlər
23:11
III MDB Oyunları: Azərbaycanın medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyibFərdi
22:59
"Qarabağ" - "Kopenhagen" oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olubFutbol
22:58
Video
İlham Əliyevin sosial media hesablarında İtaliya Prezidenti ilə görüşünə dair paylaşım edilibDaxili siyasət
22:54
Çernobıl AES-də Rusiya ordusunun atəşi nəticəsində enerji təchizatı dayandırılıbDigər ölkələr
22:51
AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edibFutbol
22:37
Foto
Video
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" əsas mərhələdə "Kopenhagen"i də məğlub edib - YENİLƏNİBFutbol
22:36
Tramp Si Cinpinlə görüşünün tarixini açıqlayıbDigər ölkələr
22:23
Münhendəki partlayışda iki nəfər ölüb, iki nəfər isə yaralanıb - YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
22:19