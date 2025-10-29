Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    На "Советской" планируется сохранить 127 исторических зданий

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 18:10
    На Советской планируется сохранить 127 исторических зданий

    В бакинском "Советской" будет сохранено 127 исторических зданий, включая не только официально зарегистрированные памятники архитектуры, но и постройки, не внесенные в госреестр, но обладающие выразительным внешним обликом и архитектурной ценностью.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела аппарата исполнительной власти города Баку Рашид Агаев.

    По словам Агаева, информация, распространяемая в СМИ о якобы сносе исторических объектов, не соответствует действительности.

    "В этой зоне сохраняются 73 здания, зарегистрированные в государственном реестре памятников, и 54 объекта, не имеющих официального статуса, но представляющих архитектурный интерес и историческую ценность. Все они останутся нетронутыми", - отметил он.

    Агаев подчеркнул, что снос ведется только в отношении аварийных построек, утративших эксплуатационные свойства, и не затрагивает объекты исторического значения.

    "Sovetski"də gözəl görünüşlü 127 tarixi binanın qorunub saxlanılması planlaşdırılır

