На "Советской" планируется сохранить 127 исторических зданий

В бакинском "Советской" будет сохранено 127 исторических зданий, включая не только официально зарегистрированные памятники архитектуры, но и постройки, не внесенные в госреестр, но обладающие выразительным внешним обликом и архитектурной ценностью.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела аппарата исполнительной власти города Баку Рашид Агаев.

По словам Агаева, информация, распространяемая в СМИ о якобы сносе исторических объектов, не соответствует действительности.

"В этой зоне сохраняются 73 здания, зарегистрированные в государственном реестре памятников, и 54 объекта, не имеющих официального статуса, но представляющих архитектурный интерес и историческую ценность. Все они останутся нетронутыми", - отметил он.

Агаев подчеркнул, что снос ведется только в отношении аварийных построек, утративших эксплуатационные свойства, и не затрагивает объекты исторического значения.