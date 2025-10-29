İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Sovetski"də gözəl görünüşlü 127 tarixi binanın qorunub saxlanılması planlaşdırılır

    • 29 oktyabr, 2025
    Sovetskidə gözəl görünüşlü 127 tarixi binanın qorunub saxlanılması planlaşdırılır
    Rəşid Ağayev

    "Sovetski" ərazisində təkcə dövlət reystrindən keçmiş tarixi memarlıq abidələri deyil, hətta tarixi memarlıq abidəsi reystrindən keçməmiş lakin gözəl görünüşlü ümumilikdə 127 tarixi binanın qorunub saxlanılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti (BŞİH) aparatının şöbə müdiri Rəşid Ağayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Təzə Pir məscidinin ətrafında gedən söküntülərlə bağlı yayılan neqativ yazılar həqiqəti əks etdirmir:

    "Bu ərazidə 73 dövlət reystrindən keçmiş tarixi memarlıq abidəsi, 54 ədəd isə tarixi memarlıq abidəsi reystrindən keçməmiş lakin gözəl görünüşlü tarixi binalar qorunacaq".

    Qeyd edək ki, BŞİH-nin yaydığı məlumata görə, "Sovetski"də rəsmi dövlət reyestrində olan heç bir tarixi bina, o cümlədən tarixi əhəmiyyət kəsb edən digər binaların söküntüsü nəzərdə tutulmayıb. Bildirilib ki, hazırda bu ərazidə yalnız qəzalı vəziyyətdə olan, istismar müddətini başa çatdırmış binaların söküntüsü həyata keçirilir. Mirzə Fətəli küçəsi 31 ünvanında yerləşən tarixi binaya gəlincə, söküntü sözügedən binada deyil ona bitişik olan qəzalı binada həyata keçirilib.

    Söküntü işləri başa çatdırıldıqdan sonra bu binanın əsaslı bərpası nəzərdə tutulub. Bu ərazidə 3 qurumun nümayəndələrindən ibarət xüsusi komissiya fəaliyyət göstərir və hər bir bina ilə bağlı birgə rəy verilir.

    Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti “Sovetski” tarixi bina Təzə Pir məscidi

