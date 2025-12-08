"Azərbaycan Dəmir Yolları" 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edib
- 08 dekabr, 2025
- 12:18
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bu ilin yanvar-noyabr aylarında 350 blok-qatar, o cümlədən 128 tranzit qatar qəbul edib.
"Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % çoxdur.
Bildirilib ki, qeyd olunan dövrdə ümumilikdə 123 992 TEU konteyner yük daşınıb ki, bu da 2024-cü ilin analoji dövrünün göstəricisindən 105 496 TEU və ya təxminən 18 % çoxdur.
