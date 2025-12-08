İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:18
    Azərbaycan Dəmir Yolları 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bu ilin yanvar-noyabr aylarında 350 blok-qatar, o cümlədən 128 tranzit qatar qəbul edib.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % çoxdur.

    Bildirilib ki, qeyd olunan dövrdə ümumilikdə 123 992 TEU konteyner yük daşınıb ki, bu da 2024-cü ilin analoji dövrünün göstəricisindən 105 496 TEU və ya təxminən 18 % çoxdur.

    ADY blok-qatar TEU

    Son xəbərlər

    12:35

    İrandan Azərbaycana 8 kq-dan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:34

    Professor: Azərbaycanda da süni intellekt əsaslı tərcümə alqoritmlərinin hazırlanması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:32

    Azərbaycan qeyri-ənənəvi məhsulların ixracına başlayıb

    Biznes
    12:26

    Orxan Məmmədov: "Qarabağ KOB-ları Proqramı"na 220 KOB subyekti cəlb edilib"

    Biznes
    12:20

    Dilçilik İnstitutunun direktoru: Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədir

    Elm və təhsil
    12:18

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    12:17

    Baş katib: Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır

    Region
    12:17

    Nazir: Azərbaycandan Şimali Kiprə investisiya qoyacaq qadınlara bizim qadınlarda olan imtiyazlar verilə bilər

    Xarici siyasət
    12:16

    Tədris dilindən asılı olmayaraq, "Azərbaycan tarixi" fənni 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində keçiriləcək

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti