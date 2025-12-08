İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Dilçilik İnstitutunun direktoru: Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədir

    Elm və təhsil
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:20
    Dilçilik İnstitutunun direktoru: Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədir

    Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Nadir Məmmədli Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bununla bağlı adi bir ərizə nümunəsinini misal göstərmək kifayətdir:

    "Yazıb sizə bildirirəm ki… Bu, nə dərəcə doğrudur? Buna da yenidən baxılmasını məqbul hesab edirəm".

    Professor həmçinin Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya lüğəti ilə bağlı son işlərə də diqqət çəkib.

    "Azərbaycan dilində 80 min söz olduğu bildirilirdi. Ancaq bazaya yerləşdirdiyimiz sözləri ələkdən keçirmişik. Hazırda əlimizdə Azərbaycan dilinin 220 min işlək sözü var. Biz indi bu sözlərin emal olunması ilə məşğuluq".

    Nadir Məmmədli Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Azərbaycan dili

    Son xəbərlər

    13:07

    Səfir: Cənubi Koreya Qarabağda kəhrizlərin bərpası ilə bağlı yeni layihələrə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:07

    DGK rəsmisi: "Azərbaycan regionda yeni bir logistika modelini yaradır"

    Biznes
    13:05

    Azərbaycanda sahibkarların maliyyə vəsaiti cəlb etməsi asanlaşacaq

    Maliyyə
    13:01

    Bakıda Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçiriləcək

    Hadisə
    12:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" və Böyük Britaniya şirkəti Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    12:58

    Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıb

    Region
    12:57

    Zaur Əliyev: "Azərbaycan şaftalı ixracını iki dəfəyə yaxın artırıb"

    ASK
    12:54
    Foto

    Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:52

    Azərbaycanda damazlıq heyvanların idxal rüsumu üzrə azad olunmaları 125 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti