На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорог
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2025
- 16:50
На освобожденных территориях Азербайджана в настоящее время проектируется более 3300 километров автомобильных дорог.
Как сообщает Report, об этом представитель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров заявил журналистам на выставке в Баку, посвященной пятой годовщине Победы.
По его словам, если на первом этапе проводились преимущественно планировочные работы, то сегодня уже есть реальные результаты.
"На освобожденных территориях наряду с жилой инфраструктурой создается обширная транспортная сеть, прокладываются дороги, проектируется и строится более 3300 километров магистральных и других дорог, строятся железные дороги и международные аэропорты", - отметил Джахангиров.
