    На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорог

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:50
    На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорог

    На освобожденных территориях Азербайджана в настоящее время проектируется более 3300 километров автомобильных дорог.

    Как сообщает Report, об этом представитель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров заявил журналистам на выставке в Баку, посвященной пятой годовщине Победы.

    По его словам, если на первом этапе проводились преимущественно планировочные работы, то сегодня уже есть реальные результаты.

    "На освобожденных территориях наряду с жилой инфраструктурой создается обширная транспортная сеть, прокладываются дороги, проектируется и строится более 3300 километров магистральных и других дорог, строятся железные дороги и международные аэропорты", - отметил Джахангиров.

    Azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilir

