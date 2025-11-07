На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорог

На освобожденных территориях Азербайджана в настоящее время проектируется более 3300 километров автомобильных дорог.

Как сообщает Report, об этом представитель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров заявил журналистам на выставке в Баку, посвященной пятой годовщине Победы.

По его словам, если на первом этапе проводились преимущественно планировочные работы, то сегодня уже есть реальные результаты.

"На освобожденных территориях наряду с жилой инфраструктурой создается обширная транспортная сеть, прокладываются дороги, проектируется и строится более 3300 километров магистральных и других дорог, строятся железные дороги и международные аэропорты", - отметил Джахангиров.