Azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilir
Daxili siyasət
- 07 noyabr, 2025
- 15:30
Hazırda azad edilən ərazilərdə 3 300 kilometrdən çox magistral və digər yollar layihələndirilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Ramil Cahangirov Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr edilən sərgidə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, ilk mərhələdə daha çox planlaşdırma işləri aparılırdısa, bu gün artıq real nəticələr var:
"Azad olunan ərazilərdə yaşayış infrastrukturu ilə yanaşı geniş nəqliyyat şəbəkəsi yaradılır, yollar çəkilir, 3 300 kilometrdən çox magistral və digər yollar layihələndirilir və tikilir, dəmir yolları və beynəlxalq hava limanları inşa edilir".
Azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilir
