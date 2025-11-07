İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilir

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:30
    Azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilir

    Hazırda azad edilən ərazilərdə 3 300 kilometrdən çox magistral və digər yollar layihələndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Ramil Cahangirov Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr edilən sərgidə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ilk mərhələdə daha çox planlaşdırma işləri aparılırdısa, bu gün artıq real nəticələr var:

    "Azad olunan ərazilərdə yaşayış infrastrukturu ilə yanaşı geniş nəqliyyat şəbəkəsi yaradılır, yollar çəkilir, 3 300 kilometrdən çox magistral və digər yollar layihələndirilir və tikilir, dəmir yolları və beynəlxalq hava limanları inşa edilir".

