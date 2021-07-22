О нас
Report Georgia
Аудио новости

На основании обращения омбудсмена 72 осужденных вышли на свободу

На основании обращения омбудсмена 72 осужденных вышли на свободу "На основании наших обращений 72 осужденных были освобождены, срок пожизненного заключения для 3 человек был сокращен до 25 лет, а срок наказания для группы находящихся под стражей лиц был сокращен вдвое".
Внутренняя политика
22 июля 2021 г. 12:06
На основании обращения омбудсмена 72 осужденных вышли на свободу

"На основании наших обращений 72 осужденных были освобождены, срок пожизненного заключения для 3 человек был сокращен до 25 лет, а срок наказания для группы находящихся под стражей лиц был сокращен вдвое".

Как сообщает Report, об этом сообщила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.

"Это очень позитивная практика, которую мы высоко ценим. Поэтому мы выражаем президенту благодарность за политику по защите прав человека, а также за то, что в канун праздника Новруз порадовали помилованных заключенных, их семьи и всех нас в целом", - отметила С.Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ombudsman's appeal helps 72 prisoners to be released
Версия на азербайджанском языке Ombudsmanın müraciəti əsasında 72 məhkum azadlığa buraxılıb

Самое важное

В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября
22 июля 2021 г. 12:38
ANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин
ФотоANAMA: на участке вдоль железной дороги от Джоджуг Марджанлы обезврежено 1 360 мин
22 июля 2021 г. 12:23
В Губе открыт парк Шехиды медиа
ФотоВ Губе открыт парк "Шехиды медиа"
22 июля 2021 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев подарил квартиры журналистам-шехидам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев подарил квартиры журналистам-шехидам
22 июля 2021 г. 10:34
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
21 июля 2021 г. 00:23
Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе
Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе
20 июля 2021 г. 22:48
Путин поблагодарил Ильхама Алиева
Путин поблагодарил Ильхама Алиева
20 июля 2021 г. 22:36
МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
20 июля 2021 г. 10:26
В Баку совершен праздничный намаз
ФотоВ Баку совершен праздничный намаз
20 июля 2021 г. 09:54
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
20 июля 2021 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi