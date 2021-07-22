На основании обращения омбудсмена 72 осужденных вышли на свободу

"На основании наших обращений 72 осужденных были освобождены, срок пожизненного заключения для 3 человек был сокращен до 25 лет, а срок наказания для группы находящихся под стражей лиц был сокращен вдвое".

"На основании наших обращений 72 осужденных были освобождены, срок пожизненного заключения для 3 человек был сокращен до 25 лет, а срок наказания для группы находящихся под стражей лиц был сокращен вдвое".

Как сообщает Report, об этом сообщила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.

"Это очень позитивная практика, которую мы высоко ценим. Поэтому мы выражаем президенту благодарность за политику по защите прав человека, а также за то, что в канун праздника Новруз порадовали помилованных заключенных, их семьи и всех нас в целом", - отметила С.Алиева.