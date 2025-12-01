На новогодней ярмарке на Бакинском бульваре обеспечена противопожарная безопасность

На новогодней ярмарке в Приморском национальном парке Баку предприняты противопожарные меры безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева.

По ее словам, вблизи данной территории будут дежурить пожарные машины. Безопасность будет обеспечиваться в соответствии со специальными инструкциями.

Отметим, что с сегодняшнего дня ярмарка открыта для посещения.