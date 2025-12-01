Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    На новогодней ярмарке на Бакинском бульваре обеспечена противопожарная безопасность

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 18:42
    На новогодней ярмарке на Бакинском бульваре обеспечена противопожарная безопасность

    На новогодней ярмарке в Приморском национальном парке Баку предприняты противопожарные меры безопасности.

    Как сообщает Report, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева.

    По ее словам, вблизи данной территории будут дежурить пожарные машины. Безопасность будет обеспечиваться в соответствии со специальными инструкциями.

    Отметим, что с сегодняшнего дня ярмарка открыта для посещения.

    новогодняя ярмарка бакинский бульвар противопожарная безопасность
    Yeni il yarmarkasında yanğınla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülüb
    Elvis

    Последние новости

    19:22

    Умеров сообщил о завершении переговоров во Флориде - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:20

    Каллас: Решение о кредитах на основе активов РФ только усилит позицию ЕС

    Другие страны
    19:19

    Трамп созывает совещание в Белом доме по Венесуэле

    Другие страны
    19:09

    Замгоссекретаря США посетит Лондон, Париж, Рим и Милан

    Другие страны
    19:07

    Экс-начальник медслужбы армии получил 4 года за коррупцию

    Происшествия
    19:01
    Фото

    Азербайджан председательствует на ключевом заседании ЮНЕП в Найроби

    Внешняя политика
    18:53

    В Баку раскрыто убийство, совершенное 11 лет назад

    Происшествия
    18:51

    Каллас: Нидерланды и Украина создадут совместное производство беспилотников

    Другие страны
    18:49

    Фонд Гейдара Алиева стал партнером Фестиваля культуры ОИС

    Культура
    Лента новостей