На новогодней ярмарке на Бакинском бульваре обеспечена противопожарная безопасность
Внутренняя политика
- 01 декабря, 2025
- 18:42
На новогодней ярмарке в Приморском национальном парке Баку предприняты противопожарные меры безопасности.
Как сообщает Report, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева.
По ее словам, вблизи данной территории будут дежурить пожарные машины. Безопасность будет обеспечиваться в соответствии со специальными инструкциями.
Отметим, что с сегодняшнего дня ярмарка открыта для посещения.
Последние новости
19:22
Умеров сообщил о завершении переговоров во Флориде - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:20
Каллас: Решение о кредитах на основе активов РФ только усилит позицию ЕСДругие страны
19:19
Трамп созывает совещание в Белом доме по ВенесуэлеДругие страны
19:09
Замгоссекретаря США посетит Лондон, Париж, Рим и МиланДругие страны
19:07
Экс-начальник медслужбы армии получил 4 года за коррупциюПроисшествия
19:01
Фото
Азербайджан председательствует на ключевом заседании ЮНЕП в НайробиВнешняя политика
18:53
В Баку раскрыто убийство, совершенное 11 лет назадПроисшествия
18:51
Каллас: Нидерланды и Украина создадут совместное производство беспилотниковДругие страны
18:49