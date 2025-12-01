Yeni il yarmarkasında yanğınla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülüb
- 01 dekabr, 2025
- 18:22
Dənizkənarı Bulvarda təşkil olunan Yeni il yarmarkasında yanğınla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfsanə Mehdiyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Bulvar yaxınlığında yanğınsöndürən maşınlar var. Həmçinin xüsusi təlimatlar hazırlanıb.
Qeyd edək ki, yarmarka bu gündən vətəndaşların ixtiyarına verilib.
