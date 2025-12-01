İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Yeni il yarmarkasında yanğınla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülüb

    Daxili siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 18:22
    Yeni il yarmarkasında yanğınla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülüb

    Dənizkənarı Bulvarda təşkil olunan Yeni il yarmarkasında yanğınla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfsanə Mehdiyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Bulvar yaxınlığında yanğınsöndürən maşınlar var. Həmçinin xüsusi təlimatlar hazırlanıb.

    Qeyd edək ki, yarmarka bu gündən vətəndaşların ixtiyarına verilib.

