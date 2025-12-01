На капитальный ремонт автодороги в Зардабе выделено 2 млн манатов

Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорах Другие страны

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге превысило 150 человек Другие страны

Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в банковской сфере Финансы

В токсикологическое отделение КMЦ в ноябре поступило 92 пациента с отравлениями Здоровье

Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию Другие страны

Минобразования: В школах нет проблем с обеспечением компьютерами и интернетом Наука и образование

Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 года Внешняя политика

Песков: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет завтра во второй половине дня Другие страны