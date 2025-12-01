Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    На капитальный ремонт автодороги в Зардабе выделено 2 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 13:21
    На капитальный ремонт автодороги в Зардабском районе выделено 2 млн манатов.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Зардаб - Меликумудлу - Чаллы - Салахлы - Гусейнханлы - Ханмамедли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 2 миллиона манатов.

