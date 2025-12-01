На капитальный ремонт автодороги в Зардабе выделено 2 млн манатов
Внутренняя политика
- 01 декабря, 2025
- 13:21
На капитальный ремонт автодороги в Зардабском районе выделено 2 млн манатов.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Зардаб - Меликумудлу - Чаллы - Салахлы - Гусейнханлы - Ханмамедли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 2 миллиона манатов.
