Zərdabda avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

    Daxili siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 13:11
    Zərdab rayonunda avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 2 milyon manat ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, səkkiz min nəfər əhalinin yaşadığı 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Zərdab-Məlikumudlu-Çallı-Salahlı-Hüseynxanlı-Xanməmmədli avtomobil yolunun əsaslı təmiri məqsədilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 2 milyon manatı ayrılıb.

