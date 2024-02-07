На избирательных участках наблюдается активность избирателей

08:43

Сегодня в Азербайджане проходит голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, на каждом участке наблюдается активность избирателей.

Отметим, что это IX официальные общенациональные выборы на пост президента Азербайджана, срок полномочий избранного президента составит 7 лет.

По всей стране насчитывается 6 319 избирательных участков в 125 избирательных округах, 26 из которых расположены на освобожденных территориях.

Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

Фото: Эхтирам Джабиев