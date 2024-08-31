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В день выборов exit-poll пройдет почти на 2500 избирательных участках

В день выборов exit-poll пройдет почти на 2500 избирательных участках В день голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис exit-poll будет проводиться почти на 2500 избирательных участках.
Внутренняя политика
31 августа 2024 г. 13:46
В день выборов exit-poll пройдет почти на 2500 избирательных участках

В день голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис exit-poll будет проводиться почти на 2500 избирательных участках.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшней пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Панахов напомнил, что для exit-poll зарегистрировались три международные организации. Exit-poll проведут Центр социологических исследований, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской кампанией ORACLE ADVISORY GROUP, Общественное объединение социальных исследований "Прогресс" совместно с исследовательской компанией SWG S.P.A (Италия).

Глава ЦИК также подчеркнул, что предварительные результаты выборов будут обнародованы уже ночью.

"В течение двух дней избирательные участки представят итоговые протоколы в ЦИК, после чего мы обнародуем первые официальные результаты. В течение 20 дней кандидаты могут обратиться в комиссию касательно результатов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Seçki günü 2500-ə yaxın məntəqədə exit-poll keçiriləcək

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