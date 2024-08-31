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МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.
Внутренняя политика
31 августа 2024 г. 13:07
МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, 25-30 августа на территории города Ханкенди сотрудниками полиции обнаружено и изъято 20 автоматов, 3 пистолета, 7 ружей, 22 гранаты, 16 запалов, 7 снарядов, 6 штык-ножей, 78 магазинов, 4 707 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Помимо этого, на территории Ходжалинского района обнаружено 3 автомата, 1 пулемет, 5 магазинов, 1 граната и 655 патронов, а на территории Ходжавендского района - 2 автомата, 1 пулемет, 1 ружье, 1 гранатомет, 572 патрона разного калибра и другое боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi, Xocavənd və Xocalı ərazisindən tapılan silah-sursatın həcmi açıqlanıb

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