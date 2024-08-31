МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, 25-30 августа на территории города Ханкенди сотрудниками полиции обнаружено и изъято 20 автоматов, 3 пистолета, 7 ружей, 22 гранаты, 16 запалов, 7 снарядов, 6 штык-ножей, 78 магазинов, 4 707 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Помимо этого, на территории Ходжалинского района обнаружено 3 автомата, 1 пулемет, 5 магазинов, 1 граната и 655 патронов, а на территории Ходжавендского района - 2 автомата, 1 пулемет, 1 ружье, 1 гранатомет, 572 патрона разного калибра и другое боеприпасы.