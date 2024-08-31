В Сумгайыте провели профилактику для повышения ответственности водителей и пешеходов

12:09

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Сумгайыта провели профилактические мероприятия с целью обеспечения безопасности дорожного движения, повышения дисциплинарной ответственности водителей и пешеходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ходе акции полицейские проинформировали пешеходов и водителей о важности соблюдения правил дорожного движения.

Были выявлены водители, не уступающие дорогу пешеходам на переходах, велосипедисты, передвигающиеся по улицам с интенсивным движением, лица, управляющие мотоциклами и мопедами без соблюдения правил безопасности.

Кроме того, были задержаны водители, управлявшие автомобилем под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, собранные в отношении их материалы направлены в суд для дачи правовой оценки, а также допустившие грубые нарушения правил, внесшие изменения в конструкцию транспортного средства, севшие за руль без водительских прав.