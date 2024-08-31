Координатор МПА СНГ: Для работы наблюдателей в Азербайджане созданы все условия

В Азербайджане созданы все условия для проведения избирательной кампании и работы наблюдателей.

В Азербайджане созданы все условия для проведения избирательной кампании и работы наблюдателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в Милли меджлис (однопалатный парламент республики), первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

"Мы подтверждаем, что условия для работы наблюдателей организованы качественные, достойные, позволяющие делать объективную оценку. По мнению наших экспертов, которые осуществляют долгосрочный мониторинг, законодательство готово, полностью соответствует конституционным нормам и позволяет проводить избирательную кампанию такого рода, как избирательная кампания в Милли меджлис Азербайджанской Республики", - сказал он.

Яцкин отметил, что наблюдателям от МПА СНГ была предоставлена возможность проводить встречи с руководством политических партий, с профильными госструктурами, а также полная информация для подготовки отчета мониторинговой миссии.

Он рассказал, что краткосрочный мониторинг от МПА СНГ осуществляет группа, в которую вошли представители шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. По его словам, в день голосования они будут работать на избирательных участках не только в Баку, но и в других регионах страны.

Внеочередные выборы в Милли меджлис пройдут 1 сентября.