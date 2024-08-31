Координатор МПА СНГ: Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам

Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам.

Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам.

Как сообщает Report об этом сказал координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Андрей Яцкин на встрече в центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Он добавил, что наблюдатели провели в Азербайджане ряд встреч, и высоко оценили условия, созданные для кандидатов в преддверии выборов.

В свою очередь заместитель председателя ПЕА, руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов подчеркнул важность подобных миссий с точки зрения обмена опытом между странами-членами организации.

Будагов напомнил, что предстоящие выборы в Милли Меджлис станут первыми парламентскими выборами в Азербайджане, проводимыми на всей суверенной территории страны.

По его словам, в Азербайджане созданы все необходимые условия для свободного и прозрачного голосования на выборах. Он также подробно рассказал о мероприятиях, проведенных в рамках подготовки к выборам.