Координатор МПА СНГ: Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам

Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам.
Как сообщает Report об этом сказал координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Андрей Яцкин на встрече в центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Он добавил, что наблюдатели провели в Азербайджане ряд встреч, и высоко оценили условия, созданные для кандидатов в преддверии выборов.
В свою очередь заместитель председателя ПЕА, руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов подчеркнул важность подобных миссий с точки зрения обмена опытом между странами-членами организации.
Будагов напомнил, что предстоящие выборы в Милли Меджлис станут первыми парламентскими выборами в Азербайджане, проводимыми на всей суверенной территории страны.
По его словам, в Азербайджане созданы все необходимые условия для свободного и прозрачного голосования на выборах. Он также подробно рассказал о мероприятиях, проведенных в рамках подготовки к выборам.