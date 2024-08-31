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Координатор МПА СНГ: Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам

Координатор МПА СНГ: Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам.
Внутренняя политика
31 августа 2024 г. 15:34
Координатор МПА СНГ: Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам

Избирательное законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам.

Как сообщает Report об этом сказал координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Андрей Яцкин на встрече в центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Он добавил, что наблюдатели провели в Азербайджане ряд встреч, и высоко оценили условия, созданные для кандидатов в преддверии выборов.

В свою очередь заместитель председателя ПЕА, руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов подчеркнул важность подобных миссий с точки зрения обмена опытом между странами-членами организации.

Будагов напомнил, что предстоящие выборы в Милли Меджлис станут первыми парламентскими выборами в Азербайджане, проводимыми на всей суверенной территории страны.

По его словам, в Азербайджане созданы все необходимые условия для свободного и прозрачного голосования на выборах. Он также подробно рассказал о мероприятиях, проведенных в рамках подготовки к выборам.

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Версия на азербайджанском языке MDB PA-nın koordinatoru: Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi beynəlxalq standartlara uyğundur

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