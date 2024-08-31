В Сумгайыте за 8 месяцев выявлено более 58 тыс. нарушений правил дорожного движения

За январь-август 2024 года в городе Сумгайыте было составлено 58 062 административных протокола о нарушениях правил дорожного движения.

За январь-август 2024 года в городе Сумгайыте было составлено 58 062 административных протокола о нарушениях водителями правил дорожного движения.

Об этом сообщили Report в МВД.

Среди нарушителей 156 водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 102 – под воздействием наркотиков, 199 – не уступили дорогу пешеходам, 11 – совершили автохулиганство, 5003 – нарушили правила поворота налево и разворота.

Кроме того, за отчетный период за нарушение правил дорожного движения были составлены протоколы в отношении 303 пешеходов.