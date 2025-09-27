На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогоды

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой сейчас в Баку, предел скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг-Аэропорт снижен на 20 км/час.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

В связи с этим Центр интеллектуального управления транспортом внес изменения в информационно-скоростные табло. "На всех табло размещен знак "скользкая дорога". Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит", - говорится в сообщении.