На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогоды
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2025
- 10:13
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой сейчас в Баку, предел скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг-Аэропорт снижен на 20 км/час.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
В связи с этим Центр интеллектуального управления транспортом внес изменения в информационно-скоростные табло. "На всех табло размещен знак "скользкая дорога". Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит", - говорится в сообщении.
