İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 10:05
    Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bununla bağlı NİİM-in əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib: "Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir".

    sürət həddi endirilib hava limanı
    На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогоды

    Son xəbərlər

    10:29
    Foto
    Video

    Aşağı Güzdək qəsəbəsində anbardakı yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    10:24

    III MDB Oyunlarının açılşıına görə Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:22

    Dubayda dünyanın ən hündür hoteli açılacaq

    Maraqlı
    10:09

    Əksər ərazilərdə yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:06

    Naxçıvanda Anım Günü qeyd olunur, şəhid məzarları ziyarət edilir

    Daxili siyasət
    10:05

    Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Kəlbəcərdə Anım Gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    09:46

    Azərbaycan xalqı Zəfər parkını ziyarət edir

    Daxili siyasət
    09:44

    İranın "Avroüçlük" ölkələrindəki səfirləri XİN-ə çağırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti