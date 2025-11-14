МВД Азербайджана проверяет сообщения о кражах данных после звонков с номеров "9990" и "7770"
Внутренняя политика
- 14 ноября, 2025
- 18:39
МВД Азербайджана продолжает расследование распространенных в социальных сетях утверждений о возможной краже персональных данных после звонков с номеров "9990" и "7770".
Как передает Report, ранее в соцсетях появились сообщения, что ответившие на такие звонки граждане подверглись кибератакам.
Пресс-служба МВД сообщила, что в ходе предварительных проверок не выявлено фактов вмешательства в банковские карты, хищения денежных средств со счетов или персональных данных граждан.
Ведомство отметило, что расследование продолжается профильным главным управлением МВД. По итогам проверки, в случае установления каких-либо обстоятельств, общественности будет предоставлена дополнительная информация.
