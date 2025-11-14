Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    МВД Азербайджана проверяет сообщения о кражах данных после звонков с номеров "9990" и "7770"

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 18:39
    МВД Азербайджана проверяет сообщения о кражах данных после звонков с номеров 9990 и 7770

    МВД Азербайджана продолжает расследование распространенных в социальных сетях утверждений о возможной краже персональных данных после звонков с номеров "9990" и "7770".

    Как передает Report, ранее в соцсетях появились сообщения, что ответившие на такие звонки граждане подверглись кибератакам.

    Пресс-служба МВД сообщила, что в ходе предварительных проверок не выявлено фактов вмешательства в банковские карты, хищения денежных средств со счетов или персональных данных граждан.

    Ведомство отметило, что расследование продолжается профильным главным управлением МВД. По итогам проверки, в случае установления каких-либо обстоятельств, общественности будет предоставлена дополнительная информация.

