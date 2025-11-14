İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    DİN şəxsi məlumatların oğurlanmasına dair iddiaların araşdırılmasını davam etdirir

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 18:21
    DİN şəxsi məlumatların oğurlanmasına dair iddiaların araşdırılmasını davam etdirir

    Sosial şəbəkələrdə "9990" və "7770" nömrələrindən gələn zənglərlə bağlı çağırış xarakterli məlumatlar, eləcə də həmin zəngləri cavablandıran şəxslərin məlumatlarının oğurlandığı barədə iddialar yayılıb.

    "Report"un məlumatına görə, Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, daxil olmuş müraciətlər üzrə aparılan ilkin araşdırmalar zamanı bank kartlarına müdaxilə, hesablardan pul vəsaitlərinin oğurlanması və ya vətəndaşların şəxsi məlumatlarının ələ keçirilməsi ilə bağlı hər hansı fakt aşkarlanmayıb.

    Hazırda DİN-in aidiyyəti baş idarəsi tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir. Araşdırmaların nəticələrinə əsasən xüsus olacağı təqdirdə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

    Daxili İşlər Nazirliyi Şəxsi məlumatlar bank kartları
    МВД Азербайджана проверяет сообщения о кражах данных после звонков с номеров "9990" и "7770"

    Son xəbərlər

    18:33

    Aİ səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasında müşahidə olunan müsbət irəliləyişdən çox məmnunuq

    Xarici siyasət
    18:22

    Naxçıvanda fərdi yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    18:21

    DİN şəxsi məlumatların oğurlanmasına dair iddiaların araşdırılmasını davam etdirir

    Daxili siyasət
    18:11
    Foto

    AMADA avarçəkənlər üçün seminar təşkil edib

    Fərdi
    18:04

    Avropa Komissiyası və Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    17:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə mühüm razılaşmalar əldə olunub

    Energetika
    17:51

    İşçinin əmək hüquqlarının pozulmasına görə şirkət cərimələnib

    Hadisə
    17:47

    Aİ səfiri: Azərbaycanla əlaqələri gücləndirməyə çalışırıq

    Xarici siyasət
    17:46

    Həbsdə olan müğənni Dəniz Əsədovaya yeni ittiham irəli sürülüb, saxta əlillik sənədi düzəltməkdə təqsirləndirilir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti