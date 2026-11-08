Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Музей Победы в Ханкенди разместится в бывшем здании исполнительной власти

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:16
    Музей Победы в Ханкенди разместится в бывшем здании исполнительной власти

    Музей Победы в Ханкенди будет располагаться в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии, оккупационной политики против Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди по случаю Дня Победы.

    "Я обращаюсь с этим поздравлением в Ханкенди, стоя перед Триумфальной аркой. Это вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь нашей славной Победы. Первая была воздвигнута в Баку, а вторая – здесь, в Ханкенди. Рядом с Триумфальной аркой в Баку также действует Музей Победы. В нем выгравированы имена всех наших шехидов. В Ханкенди тоже будет Музей Победы. Работы по созданию Музея Победы находятся уже на заключительной стадии. Он будет расположен в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии, оккупационной политики против Азербайджана. Это было логовом дьявола", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе Ханкенди
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    Ilham Aliyev reveals location of Victory Museum in Khankendi
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