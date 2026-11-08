İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Xankəndidə Zəfər Muzeyi olacaq

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:11
    Xankəndidə Zəfər Muzeyi olacaq

    Xankəndi şəhərində yerləşəcək Zəfər Muzeyinin məkanı bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikində bu barədə danışıb.

    Dövlət başçısı deyib: "Bu təbrik sözlərimi mən Xankəndidə, Zəfər tağının önündə deyirəm. Bu, bizim şanlı Zəfərimizin şərəfinə ucaldılmış ikinci zəfər tağıdır. Birincisi Bakıda, ikincisi isə burada, Xankəndidədir. Bakıda Zəfər tağının yanında Zəfər Muzeyi də fəaliyyət göstərir. Hər bir şəhidimizin adı muzeydə həkk olunub. Xankəndidə də Zəfər Muzeyi olacaq. Artıq Zəfər Muzeyinin yaradılması ilə bağlı son tamamlama işləri aparılır. Onun məkanı keçmiş icra hakimiyyətinin binasıdır, hansı ki, vaxtilə Azərbaycana qarşı təcavüzün, işğalçılıq siyasətinin beşiyi idi. O, bir şeytan yuvası idi".

    İlham Əliyev 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol Xankəndi
    Музей Победы в Ханкенди разместится в бывшем здании исполнительной власти
    Ilham Aliyev reveals location of Victory Museum in Khankendi
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