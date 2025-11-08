Музей Победы откроется для посетителей с 9 ноября

Музей Победы в Баку откроет свои двери для посетителей с 9 ноября.

Как сообщает Report, у входа в музей установлена инсталляция "Железный кулак", ставшая символом исторической Победы, и отражены цитаты из выступления верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

На обрамляющей музей мемориальной стене в знак уважения высечены имена шехидов, героически сражавшихся в 44-дневной Отечественной войне. Вдоль стены течет вода, символизирующая вечный источник жизни и напоминающая, что благодаря своему героизму шехиды обрели бессмертие и навсегда остались в сердцах соотечественников. В экспозиционных залах музея также увековечены имена шехидов, погибших в Карабахе как до Отечественной войны, так и после Дня Победы.

Напомним, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник Победы в Баку и приняли участие в открытии музея Победы.