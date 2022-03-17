Миссия МОМ поддержала правительство страны в вывозе 123 граждан Азербайджана из Украины

Международная организация по миграции (МОМ) в Азербайджане поддержала правительство страны в вывозе 123 граждан из Украины во время конфликта с Россией.

Международная организация по миграции (МОМ) в Азербайджане поддержала правительство страны в вывозе 123 граждан из Украины после начала конфликта с Россией.

Об этом сообщил Report глава представительства МОМ в Азербайджане Владимир Гиоргиев.

По его словам, в целом организация должна оказать содействие в возвращении 200 граждан: “При поддержке МОМ на родину должны были вернуться 200 человек. Мы смогли убедиться, что 123 из них покинули Краков (Польша) по пути в Бухарест (Румыния), откуда правительство Азербайджана обеспечит последующую транспортировку”.

“Иногда нам нужно отдавать приоритет в возвращении наиболее уязвимых людей, но, в конце концов, каждый заслуживает право вернуться домой”, - сказал он, отметив, что организация готова оказать быструю поддержку гражданам Азербайджана, пострадавшим от этого конфликта.

Гиоргиев также добавил, что работа по возвращению граждан Азербайджана из Украины осуществляется совместно рядом правительственных учреждений и миссий МОМ.

“Именно таким образом мы стараемся помочь гражданам Азербайджана, которые покидают Украину из-за нынешнего конфликта… Цель и задача нашей совместной работы - наилучшим образом и как можно быстрее вернуть граждан Азербайджана домой, где они смогут чувствовать себя в безопасности”, - заключил он.