В Азербайджане усиливают борьбу с финансированием терроризма

Милли Меджлис принял в I чтении вопрос усиления механизмов борьбы с финансированием терроризма в Азербайджане и уточнения ответственности юридических лиц в этой сфере.

Как сообщает Report, предложенные в связи с этим изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были вынесены сегодня на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.

В документе отмечается, что, если вследствие ненадлежащей организации юридическим лицом контроля за финансовыми операциями в установленном законодательством порядке должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей совершат преступление, связанное с финансированием терроризма, к юридическому лицу будут применяться меры уголовно-правового характера независимо от того, было ли преступление совершено в интересах этого юридического лица или в целях защиты его интересов.

Согласно законопроекту, существенное отличие финансирования терроризма от других преступлений экономического характера заключается в том, что основной целью данного деяния является не получение финансовой или иной экономической выгоды, а направление средств на финансирование террористического акта, террористической организации или деятельности террориста.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.