Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Азербайджане усиливают борьбу с финансированием терроризма

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 15:59
    В Азербайджане усиливают борьбу с финансированием терроризма

    Милли Меджлис принял в I чтении вопрос усиления механизмов борьбы с финансированием терроризма в Азербайджане и уточнения ответственности юридических лиц в этой сфере.

    Как сообщает Report, предложенные в связи с этим изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были вынесены сегодня на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.

    В документе отмечается, что, если вследствие ненадлежащей организации юридическим лицом контроля за финансовыми операциями в установленном законодательством порядке должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей совершат преступление, связанное с финансированием терроризма, к юридическому лицу будут применяться меры уголовно-правового характера независимо от того, было ли преступление совершено в интересах этого юридического лица или в целях защиты его интересов.

    Согласно законопроекту, существенное отличие финансирования терроризма от других преступлений экономического характера заключается в том, что основной целью данного деяния является не получение финансовой или иной экономической выгоды, а направление средств на финансирование террористического акта, террористической организации или деятельности террориста.

    Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

    Финансирование терроризма Уголовный кодекс Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Terrorla mübarizə ilə bağlı Cinayət və Cinayət-Prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər ilk oxunuşdan keçib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:22
    Фото

    На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3

    Армия
    17:19
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"

    Армия
    17:16

    Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человек

    Другие страны
    17:15
    Фото

    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

    Армия
    17:09

    Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча

    Футбол
    17:06
    Фото

    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише

    Энергетика
    17:03
    Фото

    Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026

    Армия
    17:00

    Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    17:00
    Фото

    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу

    Армия
    Лента новостей