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    Terrorla mübarizə ilə bağlı Cinayət və Cinayət-Prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər ilk oxunuşdan keçib

    Daxili siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:26
    Terrorla mübarizə ilə bağlı Cinayət və Cinayət-Prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər ilk oxunuşdan keçib

    Milli Məclis Azərbaycanda terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə mexanizmlərinin gücləndirilməsini və hüquqi şəxslərin bu sahədə məsuliyyətinin dəqiqləşdirilməsi məsələsini ilk oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Cinayət və Cinayət-Prosessual Məcəllələrinə təklif edilən dəyişiklik parlamentin payız sessiyasının bugünkü - ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Sənəddə qeyd olunub ki, hüquqi şəxs tərəfindən maliyyə əməliyyatları üzrə nəzarətin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təşkil edilməməsi nəticəsində vəzifəli şəxslər xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayətini törətdikdə hüquqi şəxsə cinayət-hüquqi tədbirlər cinayətin həmin hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun maraqlarının qorunması üçün törədilməsindən asılı olmayaraq tətbiq ediləcək.

    Layihəyə əsasən, terrorçuluğun maliyyələşməsinin digər iqtisadi xarakterli cinayətlərdən mühüm fərqi ondan ibarətdir ki, bu əməlin əsas məqsədi maliyyə və ya digər iqtisadi mənfəətin əldə edilməsi deyil, vəsaitlərin terror aktının, terror təşkilatının və ya terrorçunun fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsidir.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.

    Terrorizm Сinayət hadisəsi Milli Məclis
    В Азербайджане усиливают борьбу с финансированием терроризма
    MiniBoss
    MiniBoss

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