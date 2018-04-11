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    Миссия ПАСЕ начала наблюдение за ходом голосования на президентских выборах в Азербайджане

    © Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Миссия наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начала наблюдение за ходом голосования на президентских выборах в Азербайджане.

    Как сообщает Report,  миссию  наблюдателей ПАСЕ возглавляет румынский депутат Виорель Рикард Бадеа.

    Наблюдатели ознакамливаются с избирательными участками до их открытия. Исландский депутат Эварсдоттир Торхилдур Сунна (Aevarsdottir Thorhildur Sunna) посетила избирательный участок № 20  Насими-Сабаильского избирательного округа №23, где ознакомилась с условиями созданными там для избирательного процесса.

    Отметим, что в состав миссии входят 37 наблюдателей, которые сегодня посетят ряд избирательных участков как в Баку, так и в регионах страны.

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