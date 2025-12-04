Минюст Азербайджана привлек к волонтерской деятельности более 200 молодых людей
Внутренняя политика
- 04 декабря, 2025
- 14:20
Министерство юстиции Азербайджана привлекло к волонтерской деятельности более 200 молодых людей, расширив программу добровольческого участия на несколько ключевых направлений.
Как передает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов на VIII Форуме солидарности азербайджанских волонтеров.
По его словам, волонтерская программа Министерства юстиции уже охватывает 15 различных сфер деятельности. Гусейнов сообщил, что волонтеры привлекаются к работе в таких направлениях, как медиа, исполнительное производство, делопроизводство, управление человеческими ресурсами и другие важные области.
Он подчеркнул, что одной из главных задач является создание условий для эффективного участия каждого молодого человека в выделенный период.
