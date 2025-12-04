İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ədliyyə Nazirliyi 200-dən çox gənci könüllü fəaliyyətə cəlb edib

    Daxili siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:58
    Ədliyyə Nazirliyi 200-dən çox gənci könüllü fəaliyyətə cəlb edib

    Ədliyyə Nazirliyi 200-dən çox gənci könüllü fəaliyyətə cəlb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Hüseynov Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ədliyyə Nazirliyinin könüllü təcrübə proqramı artıq 15 müxtəlif fəaliyyət istiqaməti üzrə tətbiq olunur:

    "Nazirlik könüllüləri media, icra, kargüzarlıq, insan resursları və s. mühüm istiqamətlər üzrə fəaliyyətlərə cəlb edir. Hər bir gəncə ayrılan müddət ərzində səmərəli yanaşmanı tətbiq etmək əsas məqsədlərimizdən biridir. Onlara bizlərlə bərabər müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyətlərdə iştirak üçün şərait də yaradılır".

