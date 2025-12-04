Ədliyyə Nazirliyi 200-dən çox gənci könüllü fəaliyyətə cəlb edib
Daxili siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 13:58
Ədliyyə Nazirliyi 200-dən çox gənci könüllü fəaliyyətə cəlb edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Hüseynov Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumunda deyib.
Onun sözlərinə görə, Ədliyyə Nazirliyinin könüllü təcrübə proqramı artıq 15 müxtəlif fəaliyyət istiqaməti üzrə tətbiq olunur:
"Nazirlik könüllüləri media, icra, kargüzarlıq, insan resursları və s. mühüm istiqamətlər üzrə fəaliyyətlərə cəlb edir. Hər bir gəncə ayrılan müddət ərzində səmərəli yanaşmanı tətbiq etmək əsas məqsədlərimizdən biridir. Onlara bizlərlə bərabər müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyətlərdə iştirak üçün şərait də yaradılır".
Son xəbərlər
14:42
Azərbaycan Həndbol Federasiyasında yeni təyinat olubKomanda
14:37
Foto
Ramin Məmmədov ABŞ-nin Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti ilə görüşübDin
14:34
Rövşən Əmircanov: "Qızılın unsiyasının qiyməti 4 500 dollara yüksələ bilər"Biznes
14:30
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bəhreyndəki mundialdan medalla dönəcəyimizə inanıram"Fərdi
14:30
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçilərinin çıxışları ilə davam etdirilirHadisə
14:29
Vüqar Əliyev: Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətində qadınlar kişilərə nisbətən daha aktivdirlərDaxili siyasət
14:27
Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları müzakirə olunubXarici siyasət
14:21
Kipr Prezidenti Ukraynaya gedibRegion
14:19