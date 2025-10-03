Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Суговушан и села Талыш от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 00:00
    Сегодня исполняется пять лет со дня освобождения от армянской оккупации поселка Суговушан и села Талыш Агдеринского района Азербайджана.

    Report напоминает, что 3 октября 2020 года азербайджанская армия очистила оба населенных пункта от армянских оккупантов.

    В тот же день в Суговушане и Талыше был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

    Село с древним названием Суговушан, которое в годы советской власти называлось Мадагиз, в первый раз было освобождено Азербайджанской армией от оккупации в 1991-1992 годах. Однако в апреле 1994 года оно было вновь оккупировано ВС Армении.

    Армяне после оккупации Суговушана создали здесь воинские части. Воинская часть № 49971 считалась одной из лучших в армянской армии в Карабахе. Кроме того, воинская часть №33651, которую армянская армия обозначила как "6-й оборонительный район", также занимала позиции в Суговушане.

    Битва за освобождение Суговушана считается одним из важнейших сражений Азербайджанской армии на северо-восточном участке фронта во время Второй Карабахской войны. В ходе боев на Суговушан-Агдеринском направлении были уничтожены 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, еще 3 танка взяты в качестве трофея. В результате артиллерийских ударов наших войск по районам обороны 5-го горно-стрелкового полка ВС Армении в Агдеринском направлении были уничтожены 4 боевые машины этого полка, который понес большие потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений полка оставил боевые позиции и бежал с поля боя.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Мадагиз в село Суговушан. 3 октября 2021 года президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селах Суговушан и Талыш.

    Напомним, что соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана".

    Отметим, что вместе с селами Суговушан и Талыш 3 октября от оккупации вооруженных сил Армении были освобождены села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей, Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

    Суговушан Азербайджанская армия деоккупация
    Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndinin erməni işğalından azad edilməsindən beş il ötür
    Five years pass since liberation of Sugovushan from Armenian occupation

