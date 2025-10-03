Минуло пять лет со дня освобождения поселка Суговушан и села Талыш от армянской оккупации

Сегодня исполняется пять лет со дня освобождения от армянской оккупации поселка Суговушан и села Талыш Агдеринского района Азербайджана.

Report напоминает, что 3 октября 2020 года азербайджанская армия очистила оба населенных пункта от армянских оккупантов.

В тот же день в Суговушане и Талыше был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

Село с древним названием Суговушан, которое в годы советской власти называлось Мадагиз, в первый раз было освобождено Азербайджанской армией от оккупации в 1991-1992 годах. Однако в апреле 1994 года оно было вновь оккупировано ВС Армении.

Армяне после оккупации Суговушана создали здесь воинские части. Воинская часть № 49971 считалась одной из лучших в армянской армии в Карабахе. Кроме того, воинская часть №33651, которую армянская армия обозначила как "6-й оборонительный район", также занимала позиции в Суговушане.

Битва за освобождение Суговушана считается одним из важнейших сражений Азербайджанской армии на северо-восточном участке фронта во время Второй Карабахской войны. В ходе боев на Суговушан-Агдеринском направлении были уничтожены 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, еще 3 танка взяты в качестве трофея. В результате артиллерийских ударов наших войск по районам обороны 5-го горно-стрелкового полка ВС Армении в Агдеринском направлении были уничтожены 4 боевые машины этого полка, который понес большие потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений полка оставил боевые позиции и бежал с поля боя.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Мадагиз в село Суговушан. 3 октября 2021 года президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селах Суговушан и Талыш.

Напомним, что соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана".

Отметим, что вместе с селами Суговушан и Талыш 3 октября от оккупации вооруженных сил Армении были освобождены села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей, Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.