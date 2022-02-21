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Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана

Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана Сегодня исполняется 5 лет со дня вступления Мехрибан Алиевой в должность Первого вице-президента Азербайджана.
Внутренняя политика
21 февраля 2022 г. 00:00
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана

Сегодня исполняется 5 лет со дня вступления Мехрибан Алиевой в должность Первого вице-президента Азербайджана.

Report напоминает, что проведенный в нашей стране в 2016 году референдум по поправкам в Конституцию продемонстрировал новый, успешный этап важных реформ. Создание Института вице-президента в рамках преобразований в соответствии с требованиями времени ознаменовало начало следующего успешного периода в сфере государственного управления.

Ранее Мехрибан Алиева, являвшаяся депутатом Милли Меджлиса в 2005-2017 годах, внесла весомый вклад в развитие парламентских традиций в Азербайджане. Возглавляемые ею межпарламентские группы дружбы сыграли неоценимую роль в развитии международных отношений Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezidentliyinin 5 ili tamam olur
Версия на английском языке 5 years pass since appointment of Mehriban Aliyeva as Azerbaijan's First VP

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